Iran Meloni valuta richieste di supporto militare ai Paesi alleati | ‘Attenzione ma nessun allarmismo’

La premier italiana ha convocato un vertice a Palazzo Chigi con i rappresentanti di diversi ministeri per discutere delle recenti richieste di supporto militare da parte di alcuni alleati. La riunione, svoltasi ieri, rappresenta il quarto incontro in pochi giorni e si concentra sulla situazione attuale nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Meloni ha espresso attenzione senza alimentare allarmismi.

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran prosegue senza interruzioni. La premier Meloni, ieri, ha convocato un vertice a Palazzo Chigi, il quarto in pochi giorni, per fare il punto della situazione. Allo studio dell'esecutivo: sostegni a imprese e famiglie per gli aumenti nei costi di benzina, luce e gas e aiuto militare ai Paesi del Golfo Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran non rallenta. Gli attacchi proseguono e cresce il timore di un allargamento con ricadute internazionali. In Italia il primo campanello d’allarme è già suonato: l’aumento dei prezzi di gas e petrolio. L’esecutivo Meloni lavora su due fronti: quello economico con possibili sostegni a famiglie e imprese e quello della sicurezza, con richieste di assistenza militare provenienti dall’area del Golfo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

