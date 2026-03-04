Iran Meloni | Ci troviamo di fronte a giorni difficili

Il governo italiano ha dichiarato che nei prossimi giorni si prevede un periodo complicato per il paese. Il premier ha affermato che, nonostante le sfide imminenti, desiderava comunque cogliere l’occasione per comunicare qualcosa di importante. La situazione attuale richiede attenzione e preparazione, ma non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali eventi o misure da adottare.

"Nonostante i giorni difficili che ci troviamo di fronte non volevo perdere l'opportunità di chiudere questo dibattito dedicato a un tema che ritengo cruciale, non solo per il futuro dell'Africa ma per il futuro dell'intera Europa, cioè la costruzione dell'infrastruttura fisica e immateriale che rende possibili la crescita, l'imprenditorialità e l'occupazione". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al convegno 'Laying the groundwork for jobs in Africa: core infrastructure & business environments', organizzato presso la sede centrale della Banca d'Italia a palazzo Koch dalla Banca Mondiale e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.