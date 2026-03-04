Iran le borse europee aprono in lieve rialzo dopo il tonfo di ieri per la crisi in Iran | Milano a + 0,6%
Le borse europee aprono in leggero rialzo dopo il calo di ieri a causa della crisi in Iran. Milano registra un incremento dello 0,6 per cento, mentre altri mercati mostrano segnali di stabilizzazione. La giornata di contrattazioni si apre con movimenti contenuti, in un contesto di attesa e cautela tra gli investitori.
Home > Economia > Le Borse europee dopo il pesante calo di ieri, in scia al conflitto in Iran, oggi riprendono levemente fiato in avvio di giornata di contrattazioni. Piazza apre la seduta poco sopra la parità. Il Ftse Mib in avvio di sessione di scambi segna +0,06% a 44.495 punti. Francoforte nelle fasi iniziali della seduta segna +0,61%. Parigi avanza dello 0,42%. Londra invece cede lo 0,11%. Chiusura in fortissimo calo per la Borsa di Tokyo. Il Nikkei 225 a fine contrattazioni è crollato del 3,61%, a 54.245 punti, in scia agli sviluppi del conflitto in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Le Borse europee aprono in lieve rialzo guardando all’Iran. L’Asia ancora nella tempestaMilano, 4 marzo 2026 - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, dopo le performance negativa degli ultimi due giorni ed in...
Leggi anche: La crisi in Iran affonda le Borse: Milano perde lo 3,92%
Tutto quello che riguarda Iran le borse europee aprono in lieve...
Temi più discussi: Le Borse europee chiudono in profondo rosso dopo gli attacchi in Medio Oriente; Iran, giù Borse Asia ed Europa. Wall Street contrastata. Vola petrolio; Borse in profondo rosso, prezzi dell’energia sempre più su a causa della guerra in Iran; Wall Street regge l'urto della guerra, Palantir guida i rialzi tech. Milano (-2%) brucia 17 mld.
Borsa: Europa verso avvio contrastato con occhi su escalation in Iran(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mar - Le Borse europee, reduci da due sedute di forti cali a causa dei timori di un'escalation del conflitto ... ilsole24ore.com
Le Borse europee aprono in lieve rialzo guardando all’Iran. L’Asia ancora nella tempestaL’Europa in controtendenza rispetto ai listini asiatici che per il terzo giorno consecutivo hanno subito forti cali ... quotidiano.net
Radio1 Rai. . #Iran 5° giorno di guerra. I morti sono già almeno 800. Eletto ieri il successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. "Il suo destino è già segnato" minaccia il Mossad. Continuano a cadere tonnellate di bombe su Teheran...anche in queste ore. Il corris facebook
Pedro Sánchez sull'Iran: "La posizione del governo spagnolo è la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza. Innanzitutto, no alla violazione del diritto internazionale. In secondo luogo, no al presupposto che il mondo possa risolvere i suoi pro x.com