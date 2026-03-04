Iran l’allarme degli 007 | Con l’escalation cresce il rischio terrorismo

Gli agenti segreti avvertono che l’escalation di tensioni in Iran aumenta il rischio di attacchi terroristici. La crescente instabilità nel paese preoccupa le autorità internazionali, che monitorano attentamente gli sviluppi. La situazione attuale ha portato a un aumento delle preoccupazioni riguardo possibili azioni violente e destabilizzanti. La comunità internazionale resta in allerta di fronte a questo scenario in evoluzione.

Nella relazione annuale dell’intelligence si legge che l’ampliamento del conflitto mediorientale potrebbe far propagare la minaccia terroristica anche in Europa. La situazione in Iran alimenta tensioni internazionali e fa temere un’escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica. È quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence presentata il 4 marzo 2026. Secondo il rapporto, «sono aumentati rischi derivanti dalle attività di Hamas sul suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici». In Italia, come in altri Paesi europei, sono state condotte diverse operazioni antiterrorismo nei confronti di persone a vario titolo connesse con il conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

