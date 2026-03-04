La nave britannica HMS Dragon, un cacciatorpediniere di ultima generazione della Royal Navy, si trova ancora nel porto di Portsmouth nel sud dell’Inghilterra. Nonostante l’annuncio ufficiale del governo britannico di inviarla nel Mediterraneo orientale, la nave rimane ferma in porto. La sua presenza attuale nel porto britannico è stata confermata da fonti ufficiali.

(LaPresse) La HMS Dragon, cacciatorpediniere di ultima generazione della Royal Navy, resta ancora all’ancora nel porto di Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, nonostante l’annuncio del governo britannico di inviarla nel Mediterraneo orientale. L’unità navale dovrebbe rafforzare la sicurezza di Cipro e della base della RAF sull’isola, finita nel mirino di attacchi con droni iraniani nel quadro dell’escalation in Medio Oriente. Ma la mancata partenza della nave sta alimentando polemiche sull’impreparazione militare del Regno Unito. A rilanciare le critiche sono soprattutto i quotidiani conservatori, mentre le principali emittenti televisive tengono le telecamere puntate sulla HMS Dragon in attesa che salpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la nave britannica HMS Dragon ferma nel porto di Portsmouth

“Nessuna ci dà garanzia per il ritorno”, 563 italiani bloccati a bordo sulla nave Msc ferma nel porto di DubaiSono 563 i turisti italiani attualmente bloccati a bordo della Msc Crociere Euribia, ferma da tre notti nel porto di Dubai, negli Emirati Arabi...

Iran, nave da guerra russa nel porto di Bandar Abbas per manovre congiunte con TeheranLa Marina russa ha diffuso un video che mostra una delle sue navi da guerra attraccare nel porto iraniano di Bandar Abbas in vista di...

Tutto quello che riguarda Iran la nave britannica HMS Dragon....

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Conflitto in Iran: Francia e Regno Unito inviano navi da guerra, sistemi antidrone e antimissile a Cipro; La guerra arriva in Europa, colpita base britannica a Cipro. Pioggia di bombe sul Libano; Partecipare a operazioni sarebbe atto di guerra, Iran lancia avvertimento all'Europa.

Iran, la nave britannica HMS Dragon ferma nel porto di Portsmouth(LaPresse) La HMS Dragon, cacciatorpediniere di ultima generazione della Royal Navy, resta ancora all’ancora nel porto di Portsmouth, nel ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, media: Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di HormuzLe imbarcazioni, molte delle quali trasportano greggio e gas naturale liquefatto, hanno gettato l'ancora nelle acque aperte del Golfo oltre lo Stretto. Le petroliere, scrive Al Jazeera, sono raggru ... tg24.sky.it

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli USA è diventato virale su X l’hashtag #SendBarron (“Mandate Barron”). Il riferimento è a Barron Trump, figlio del presidente Donald Trump: l’invito, chiaramente satirico, è quello di mandare lui a combattere. facebook

Mojtaba Khamenei, l’erede come nuova Guida suprema dell’Iran x.com