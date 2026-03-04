iran i missili degli ayatollah possono finire in 35 giorni

Il governo statunitense ha annunciato di lavorare per neutralizzare l’arsenale di missili balistici iraniani, con l’obiettivo di completare l’operazione entro 35 giorni. Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti stanno distruggendo le capacità missilistiche dell’Iran e impedendo la produzione di nuovi vettori. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, mentre si intensificano le azioni militari e diplomatiche.

Ieri il presidente americano Donald Trump ha ricordato come fra gli obiettivi del conflitto ci sia la neutralizzazione dell’arsenale iraniano di missili balistici: «Stiamo distruggendo le capacità missilistiche degli iraniani e la loro capacità di produrne di nuovi. Il programma missilistico cresceva in modo rapido e drastico, e poneva una colossale minaccia all’America e alle nostre forze all'estero. Il regime aveva già missili capaci di colpire l’Europa e le nostre basi e sarebbe stato presto capace di raggiungere la nostra bella America». Lo sviluppo di missili balistici da parte dell’Iran era stato nel 2018 il motivo per cui Trump, al primo mandato, aveva ritirato gli USA dal patto JCPOA con l’Iran che limitava l’uranio, ma non i vettori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

