I caccia francesi Rafale hanno abbattuto droni iraniani che si dirigevano verso gli Emirati Arabi Uniti. La notizia è stata comunicata dal ministro degli Esteri francese. Nel frattempo, è stata diramata un'allerta a Cipro. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali conseguenze o reazioni.

I caccia francesi Rafale hanno abbattuto droni iraniani diretti verso gli Emirati Arabi Uniti. A dare la notizia il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. "Abbiamo già risposto alla richiesta dei nostri partner, in particolare degli Emirati Arabi, con capacità militari che siamo stati in grado di fornire. Tutto questo con un semplice obiettivo, strettamente difensivo: consentire ai nostri partner di far fronte a questa aggressione che non hanno provocato", ha affermato Barrot. Parigi annuncia inoltre che oggi sono previsti diversi voli di rimpatrio per i cittadini francesi in Medio Oriente. "Uno partirà proprio dagli Emirati Arabi Uniti e un altro dall'Egitto per rimpatriare le persone vulnerabili", ha detto Barrot. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, i caccia francesi abbattono droni sugli Emirati Arabi. Allerta a Cipro

