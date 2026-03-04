Iran i bombardamenti Usa | i video del Pentagono

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha reso pubblici alcuni video che mostrano attacchi con bombe e missili contro obiettivi militari iraniani, situati sia sulla terra che in mare. Le immagini documentano le operazioni militari condotte recentemente, con riprese che evidenziano le esplosioni e la distruzione di attrezzature e installazioni. I video sono stati diffusi ufficialmente dal Pentagono.

Il Dipartimento Usa della Guerra ha pubblicato nuovi video che mostrano bombe e missili statunitensi che distruggono attrezzature militari iraniane sulla terra e in mare. La pubblicazione del filmato avviene mentre Washington e Israele stanno intensificando i bombardamenti contro le forze di sicurezza iraniane e altri simboli del potere. Mentre la guerra si espande ancora, Teheran minaccia di distruggere completamente le infrastrutture militari ed economiche del Medio Oriente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

