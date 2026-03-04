Iran i 4 obiettivi di Trump | la lista della Casa Bianca

La Casa Bianca ha pubblicato una lista con quattro obiettivi riguardanti l'Iran. Donald Trump ha commentato l'andamento dell'operazione Furia Epica, promuovendo i risultati ottenuti finora e affermando che la situazione supera le aspettative, con un livello di successo che ha paragonato a un punteggio di 15 su una scala da 0 a 10. L'operazione coinvolge anche Israele ed è attualmente in corso.

(Adnkronos) – "In una scala da zero a 10, direi che siamo a livello 15". Donald Trump promuove a voti pieni la prima fase dell'operazione Furia Epica che gli Stati Uniti, con Israele, stanno conducendo contro l'Iran. Gli attacchi si intensificheranno, secondo i programmi di Washington. Le prime 100 ore dell'offensiva hanno consentito di conquistare.