Iran gli 007 avvertono | in Italia cresce il rischio di attacchi terroristici

Gli 007 iraniani hanno segnalato un aumento del rischio di attacchi terroristici in Italia. È stato sottolineato che bisogna monitorare attentamente i canali di finanziamento, inclusi i network che Hamas potrebbe aver creato all’estero. Le autorità italiane stanno seguendo con attenzione queste indicazioni per rafforzare i controlli e prevenire eventuali minacce.

La guerra in Iran preoccupa per le sue molteplici implicazioni. Un conflitto geograficamente lontano può comunque avere conseguenze capillari, capaci di colpire nel suo centro anche il più lontano dei Paesi. Nel caso dell'Italia, oltre ad un aumento repentino dei prezzi del gas e della benzina, si alza anche il rischio di attentati terroristici. A chiarirlo è la relazione annuale dell'intelligence italiana presentata oggi. Secondo l'analisi degli specialisti, la situazione in Iran alimenta tensioni internazionali e fa "temere una escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica". Un pericolo che, in ogni caso, si espande in tutta Europa.