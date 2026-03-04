Iran enorme esplosione vicino al consolato americano a Dubai

Un drone iraniano si è schiantato contro un parcheggio davanti al consolato degli Stati Uniti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, causando un incendio. L’incidente ha generato panico tra le persone presenti sul posto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali conseguenze o danni aggiuntivi. La polizia locale sta gestendo la situazione e indaga sull’accaduto.

(LaPresse) Un drone iraniano si è schiantato contro un parcheggio all'esterno del consolato degli Stati Uniti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, provocando un incendio e momenti di panico tra i presenti. Un video diffuso online mostra l'esplosione avvenuta nei pressi della sede diplomatica: una densa colonna di fumo nero si alza nel cielo mentre i passanti si allontanano rapidamente dall'area colpita. Secondo le autorità emiratine, la stragrande maggioranza degli oltre mille attacchi missilistici e con droni lanciati dall'Iran contro il Paese sarebbe stata intercettata dai sistemi di difesa.