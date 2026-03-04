Davanti alle bare bianche di Minab, si sono svolti i funerali di 165 vittime di un bombardamento su una scuola femminile in Iran. Le immagini mostrano le bare allineate e le famiglie in lacrime, mentre i soccorritori cercano di gestire la scena. La tragedia ha colpito numerosi bambini, lasciando un segno profondo tra testimoni e comunità locali.

Bare piccole, avvolte nei colori della Repubblica Islamica iraniana, allineate e trasportate da camion che si muovono lenti in mezzo alla folla. Ai lati madri e padri che tengono strette tra le mani le foto dei loro figli che avevano appena portato a scuola. Qualcuna lancia petali di rose rosse, rosa e bianche verso le piccole bare, non sono lunghe più di un metro. È impossibile guardare queste immagini e non sentire risuonare nella mente forte le parole di Susan Sontag, scritte nel suo saggio sempre attuale nonostante sia stato scritto nel 2003 «Davanti al dolore degli altri». Queste madri chiedono di essere guardate negli occhi, com'è stato per le madri palestinesi che a volte non hanno potuto nemmeno seppellire i propri figli, spariti sotto le macerie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Iran, davanti alle bare bianche di Minab: tutta l'atrocità della guerra e il dolore senza fine dei bambini

Ferite che non guariscono. I bambini ucraini e il trauma di una guerra senza fineDa L’viv – Che la situazione in Ucraina sia in stallo da mesi è evidente; eppure, più che a una paralisi geopolitica, assomiglia a un’“avanzata...

Lady Gaga contro l’Ice: «Il mio cuore si spezza quando penso alle persone, ai bambini, alle famiglie in tutta l’America che vengono prese di mira senza pietà»Un intervento molto sentito, all’indomani delle violenze avvenute a Minneapolis, dove sono morti due manifestanti: Renee Nicole Good, uccisa il 7...

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele