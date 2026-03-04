Il segretario di Stato vaticano ha commentato la possibilità di un intervento militare preventivo in Iran, affermando che se gli Stati adottassero questa strategia senza un quadro legale internazionale, il rischio di un conflitto globale aumenterebbe notevolmente. Ha evidenziato come l’utilizzo di tale diritto potrebbe portare a conseguenze devastanti, sottolineando la pericolosità di un’azione unilaterale senza regole condivise.

“Se agli Stati fosse riconosciuto il diritto alla guerra preventiva, secondo criteri propri e senza un quadro legale sovranazionale, il mondo intero rischierebbe di trovarsi in fiamme”. Parola di Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che in un’intervista ai media vaticani ha commentato il conflitto in atto in Medio Oriente. Il cardinale ha denunciato che nel mondo odierno “alla giustizia è subentrata la forza, alla forza del diritto si è sostituito il diritto della forza, con la convinzione che la pace possa nascere solo dopo che il nemico è stato annientato”. Parolin ha proseguito sostenendo che il popolo iraniano dev’essere libero di poter esprimere le proprie idee, ma “ci si può chiedere se davvero si pensi che la soluzione possa arrivare tramite il lancio di missili e bombe “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Iran? Col diritto alla guerra preventiva il mondo sarebbe in fiamme”: Parolin contro il conflitto in Medio Oriente

