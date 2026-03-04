Il rappresentante iraniano ha criticato i media per aver trascurato la distinzione tra aggressore e aggredito, avvertendo del rischio di un’escalation del conflitto. Ha inoltre sottolineato che l’attacco unilaterale di Stati Uniti e Israele contro l’Iran rappresenta un’azione aggressiva evidente. La questione è stata discussa in un contesto internazionale, con attenzione alle conseguenze potenziali di tali azioni.

“L’attacco unilaterale di Stati Uniti e Israele all’Iran? L’aspetto truce di questa situazione non e` tanto quello che è sotto gli occhi di tutti, cioe` un’aggressione. Mi aspettavo di sentire i nostri giornali ripetere la litania “aggressore, aggredito, aggressore, aggredito”. Ma in questo caso pare che l’Iran non sia aggredito, anzi la formula che ho letto in un giornale e` ‘operazione geopolitica a sorpresa’”. Lo storico Luciano Canfora critica, non senza sarcasmo, l’atteggiamento dei media rispetto al racconto dell’attacco contro Teheran, nel corso della presentazione a Roma del suo libro “Storia del suffragio universale“, edito da PaperFirst. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Canfora: "Giornali hanno dimenticato la litania 'aggressore-aggredito'. Si rischia allargamento del conflitto. L'Italia cosa fa?"

