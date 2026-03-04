Iran | Bucci C' è preoccupazione ma è anche un' opportunità per la logistica

Un rappresentante ha dichiarato che in Iran si registra una certa preoccupazione riguardo alle catene logistiche, ai carburanti e al gas. Tuttavia, ha anche evidenziato che questa situazione può rappresentare un'opportunità per il settore logistico. Le sue parole riflettono uno stato di tensione condiviso, ma anche una possibile apertura di spazi di intervento e sviluppo in un contesto complesso.

"In queste situazioni è ovvio che ci sono anche opportunità per gli imprenditori della logistica per poter fare un buon lavoro e quindi risolvere anche i problemi". D'Angelo (Pd), "Parole da sciacallo" "C'è un po' di preoccupazione ovunque per quanto riguarda tutte le catene logistiche, i carburanti, il gas. Come al solito tutte queste situazioni devono essere gestite. Ci sono navi ferme prima di poter passare nello stretto, ci sono merci ferme che dovranno essere portate in porto quando ci sarà la possibilità di passare. Certamente mi aspetto che la situazione sia in continua evoluzione e prima o poi si troverà anche il modo per sistemare le cose, ma in queste situazioni è ovvio che ci sono anche opportunità per gli imprenditori della logistica per poter fare un buon lavoro e quindi risolvere anche i problemi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il patto per la logistica in Martesana. Incontri formativi e preselezioni. Opportunità nel settore in crescitaUn settore che cresce e mette radici sempre più solide, ma in difficoltà a trovare personale.

Tempi di attesa carico e scarico: la normativa MIT come opportunità per una logistica più efficienteLa normativa distingue in modo netto tra tempi di attesa e tempi effettivi di carico e scarico, stabilisce una franchigia di 90 minuti e prevede un...

Una selezione di notizie su Iran Bucci C'è preoccupazione ma è....

Discussioni sull' argomento Iran, Bucci C’è un po’ di preoccupazione, ma è anche opportunità per logistica; Mobilità sostenibile, Bucci: La nuova agenzia regionale del Tpl sarà strategica.

Iran: Bucci: La situazione preoccupa, ma nessun allarme per la logisticaC'è un po' di preoccupazione ovunque per le catene logistiche, dai carburanti al gas, ma non sono allarmato: la logistica è un meccanismo estremamente flessibile e sa trovare soluzioni anche nei mome ... rainews.it

Iran, Bucci C'è un po' di preoccupazione, ma è anche opportunità per logisticaMILANO (ITALPRESS) - C'è un po' di preoccupazione ovunque per quanto riguarda le catene logistiche, i carburanti, il gas. La situazione è ... stream24.ilsole24ore.com

A Minab, nel sud dell’Iran, centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare dopo il bombardamento di una scuola femminile, che ha ucciso almeno 168 bambine e alcune insegnanti. L’attacco Usa-Israeliano, soll facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4marzo #Iran #IranWar #Nato #Turchia #Kuwait #Khamenei #Sanchez #Trump #DomenicoCaliendo #Terremoto #Etna #Terrafuochi #Disoccupazione #PapaLeoneXIV x.com