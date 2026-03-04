Iran apocalisse a Teheran | il nuovo attacco di Usa e Israele

In Iran, a Teheran, sono stati registrati nuovi attacchi che coinvolgono gli Stati Uniti e Israele. I video provenienti dalla capitale iraniana mostrano le conseguenze di quanto accaduto. La situazione si sta intensificando e le tensioni tra le parti sembrano aumentare, mentre le notizie parlano di una serie di attacchi considerati tra i più pesanti degli ultimi tempi.

"Gli attacchi più massicci devono arrivare". La 'promessa' di Donald Trump prende forma, a giudicare dai video che arrivano da Teheran. La capitale dell'Iran subisce in queste ore attacchi durissimi, portati da Stati Uniti e Israele. Le immagini diffuse sui social mostrano la città tra esplosioni e enormi nubi di fumo nero.

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti».

Attacco all'Iran, in centinaia in piazza a Teheran per protestare contro Usa e IsraeleCentinaia di persone sono scese in piazza a Teheran per protestare contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

IRAN IN PERICOLO: Gli USA Preparano l’Attacco Più Grande anche di Iraq e Afghanistan!

Iran, proteste a Teheran. Almeno 9 morti in tentato assalto a consolato Usa in PakistanLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, proteste a Teheran. Almeno 9 morti in tentato assalto a consolato Usa in Pakistan ... tg24.sky.it

Iran, morto Khamenei. Nuovi attacchi su Teheran. Esplosioni a Dubai, Doha e ManamaL'Ayatollah Khamenei è morto. Teheran conferma nella notte l'eliminazione, da parte di Israele e Stati Uniti, dell'obiettivo più importante. tg.la7.it

