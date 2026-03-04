Iran ambasciatore Teheran a Roma | Ritorsioni su Paesi Ue? Dipende da loro livello di coinvolgimento

L'ambasciatore iraniano a Roma ha dichiarato che eventuali ritorsioni contro i paesi dell’Unione Europea dipendono dal loro livello di coinvolgimento e sostegno alle azioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. Ha precisato che Teheran può colpire interessi europei se percepisce una presenza significativa o un supporto diretto da parte di alcuni paesi dell’UE in un contesto di escalation.

Home > Esteri > “Il fatto che forze o interessi europei possano essere presi di mira” da Teheran “dipende dal livello di sostegno e di coinvolgimento diretto di quei Paesi a fianco degli Stati Uniti e del regime sionista in eventuali azioni militari contro l’Iran“. Lo ha affermato a LaPresse l’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri. “Le autorità militari e di difesa iraniane stanno monitorando attentamente i movimenti e le attività militari nella regione e risponderanno con decisione, sulla base del diritto alla legittima difesa, a qualsiasi atto aggressivo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Raid dell'Idf su Teheran, truppe in Libano. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. L'Iran avverte i paesi europei: "Le loro azioni difensive sarebbero un atto di guerra"Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut .

Iran, Tajani: “I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici”. Teheran convoca l’ambasciatore italianoPrima il question time in Senato giovedì 22 gennaio, durante il quale si era schierato a favore di “sanzioni” contro “chi ha ordinato i massacri e li...

Iran, ambasciatore Giansanti: Attacchi a Golfo per alzare costi per Usa, rischiosa strategia escalation(Adnkronos) – Una strategia di escalation rischiosa, che gli sta alienando la vicinanza di Paesi che molto si erano spesi per evitare il conflitto. L’ex ambasciatore italiano a Teheran, Luca Gians ... pianetagenoa1893.net

Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: distrutte le capacità militari dell’IranIsraele rade la suolo la sede dell'Assemblea degli Esperti a Qom durante una riunione per eleggere il successore di Alì Khamenei ... milanofinanza.it

