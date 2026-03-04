Io e Pieraccioni non ce la siamo sentita di andare a Sanremo 2026 da Conti Quel palco è una brutta bestia se sbagli sei rovinato per mesi | così Giorgio Panariello

Giorgio Panariello ha dichiarato di aver deciso di non partecipare a Sanremo 2026 insieme a Leonardo Pieraccioni, spiegando che il palco dell’Ariston è difficile e se si commette un errore si rischia di restare segnati per mesi. Nei giorni scorsi, si sono susseguite gag e scherzi tra i comici mentre si ipotizzava un loro coinvolgimento nel festival condotto da Carlo Conti.

Il comico rivela: "Se sbagli una battuta sei rovinato per mesi". Intanto debutta come doppiatore nel film Disney Pixar "Jumpers" Dalle gag che si sono succedute alla vigilai del Festival di Sanremo 2026, lo sbarco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sul palco dell’Ariston per “torturare” l’amico fraterno Carlo Conti, sembrava cosa fatta. Poi qualcosa è cambiato ed è lo stesso Panariello a raccontarlo a Il Messaggero: “Se andavamo io e Leonardo, si saliva sul palco, si buttava giù il Conti e già quella era una gag. S’eran trovati già mille modi per torturarlo”. E ancora: “Ma Leonardo non se l’è sentita e alla fine nemmeno io. Da solo non ci sarei mai andato, perché quel palco è una brutta bestia: ci sono passato (è stato conduttore e direttore artistico al Festival di Sanremo 2006, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

