Io e la politica? Papà dispiaciuto ma mi ha detto di essere me stessa

Debora Massari, imprenditrice bresciana nata nel 1975, ha lavorato per 25 anni nell’azienda del padre, Igino Massari, contribuendo a far crescere il marchio. In un’intervista ha riferito che suo padre è dispiaciuto della sua scelta di entrare in politica, ma le ha consigliato di restare fedele a se stessa. La sua esperienza si lega alla famiglia e al mondo dell’impresa.

Debora Massari, bresciana, classe 1975, imprenditrice, ha trascorso 25 anni nell'azienda del papà, Igino Massari, dove è riuscita a far volare il brand. Nel 2022 Forbes l'ha inserita tra le cento donne di maggior successo e la sua pagina Instagram vanta 660mila follower. Forte della sua esperienza di docente insegna alla 24 Ore Business School è diventata influencer nell'universo della pasticceria. È conosciuta anche in tivù: da Masterchef accanto al papà nel 2023, sono seguite altre partecipazioni e grazie alla sua passione per la danza è arrivata a Ballando con le Stelle. Da ottobre 2025 è assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

