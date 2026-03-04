Invincible 4 la nuova stagione introdurrà una trama mai vista nei fumetti legata all' Inferno

La quarta stagione di Invincible si prepara a portare in scena una trama inedita, collegata all’Inferno, che non è mai apparsa nei fumetti originali. La serie, ormai tra gli adattamenti animati più fedeli e audaci delle storie a fumetti, continua a sorprendere i fan con novità narrative. La nuova stagione promette di approfondire aspetti mai esplorati prima nel mondo di Invincible.

Negli ultimi anni Invincible si è imposto come uno degli adattamenti animati più fedeli e allo stesso tempo più coraggiosi tratti da un fumetto. Ma la quarta stagione promette di cambiare le regole del gioco: la serie introdurrà una trama completamente nuova, assente nella versione originale. La quarta stagione di Invincible porterà una sorpresa inattesa: una storyline completamente originale che non compare nei fumetti. Al centro dell'evento ci sarà Damien Darkblood e un viaggio negli Inferi che potrebbe trascinare Mark Grayson in una guerra soprannaturale. Una nuova storyline inedita cambia le carte in tavola L'universo animato di Invincible è pronto ad espandersi con una deviazione narrativa che potrebbe sorprendere anche i fan più fedeli dei fumetti originali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

«Nei fumetti Damien non viene mai mandato all'Inferno. Era però un personaggio che abbiamo sempre amato, fin dalla prima stagione. L'interpretazione di Clancy Brown era perfetta. » Negli ultimi tempi, Invincible è diventato un punto di riferimento tra le serie facebook