Investito alla stazione di servizio dopo aver fatto rifornimento | donna in fuga

Una donna ha investito un uomo di 39 anni alla stazione di servizio dopo aver fatto rifornimento e si è subito allontanata senza aiutare. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e l'uomo è stato soccorso dai presenti. La donna alla guida dell'auto non è stata più rintracciata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo di 39 anni è stato investito da un’auto guidata da una donna che si è poi allontanata senza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto questa mattina nel piazzale della stazione di servizio Agip di Sava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il trentanovenne stava inserendo le banconote nella cassa automatica per effettuare il rifornimento self service quando un’automobile, durante una manovra, lo ha travolto schiacciandolo contro la colonnina del distributore. Alla guida del veicolo ci sarebbe stata una donna che, dopo l’impatto, ha ingranato la marcia e si è dileguata, lasciando l’uomo ferito a terra. Il 39enne è stato immediatamente soccorso dal personale della stazione di servizio e da alcuni testimoni presenti sul posto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

