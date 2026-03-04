Nel centro di Siena, il Salone di Palazzo Chigi Saracini ospita un evento che mescola musica e parole, attirando pubblico e artisti. Durante la giornata, si alternano esibizioni e interventi, creando un dialogo tra diversi linguaggi artistici. L’atmosfera si riempie di suoni e voci, mentre la location storica fa da sfondo a questo intreccio culturale.

Nel cuore di Siena, il Salone di Palazzo Chigi Saracini torna a farsi crocevia di culture e linguaggi. Domani alle 21, l’ Accademia Musicale Chigiana propone il secondo appuntamento di ‘ Tradire: Le radici nella musica ’, la rassegna che intreccia parola e suono, conferenze ed esibizioni, musica e storia. Il titolo della serata è ‘ Napoli e poi. ’, che è già una dichiarazione d’intenti: esplorare gli infiniti volti sonori di una capitale musicale al centro del Mediterraneo. A guidare il pubblico sarà come di consueto Stefano Jacoviello, curatore della rassegna, con un gruppo di artisti attivi sulla scena napoletana capaci di attraversare repertori e confini: Alessandro de Carolis ai flauti, Roberto Porzio al pianoforte, Giuseppe Desiderio al basso e contrabbasso, Antonino Anastasia ai tamburi a cornice e il violinista Alfredo Pumilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intreccio di suoni e parole a Palazzo Chigi Saracini

