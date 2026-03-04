Intrecci di donne con la Fondazione Giovanni Paolo II testimonianze di progetti internazionali teatro e solidarietà

Venerdì 6 marzo al Centro Pastorale “Guido Guerra” di Montevarchi si terrà l’evento “Intrecci di donne” organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, che presenterà testimonianze di progetti internazionali, spettacoli teatrali e iniziative di solidarietà. La serata vedrà coinvolte diverse donne che racconteranno le loro esperienze di riscatto, indipendenza e cooperazione tra paesi. L’evento si concentra sulla promozione di storie di coraggio e speranza.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Storie di coraggio, riscatto, futuro, indipendenza e cooperazione internazionale si intrecciano nella serata organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II venerdì 6 marzo al Centro Pastorale “Guido Guerra” di Montevarchi. “Intrecci di donne – Radici diverse in un cammino condiviso” unisce testimonianze dall’Italia e dall’estero, collegamenti internazionali e uno spettacolo teatrale, con l’obiettivo di sostenere concretamente i progetti di cooperazione e accoglienza della Fondazione. Non solo un racconto, ma storie che si intrecciano dando vita a un cammino condiviso. L’iniziativa, realizzata col contributo e la collaborazione di Unicoop Firenze - sezione Soci Coop di Montevarchi, prenderà il via alle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Intrecci di donne” con la Fondazione Giovanni Paolo II, testimonianze di progetti internazionali, teatro e solidarietà Elena Favilli all'inaugurazione nuovi uffici Montevarchi della Fondazione Giovanni Paolo IIArezzo, 23 gennaio 2026 – La Fondazione Giovanni Paolo II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno in... Leggi anche: Sportello legale, lavorativo e abitativo: inaugurati gli uffici della Fondazione Giovanni Paolo II a Montevarchi Tutti gli aggiornamenti su Intrecci di. Temi più discussi: Intrecci di donne: a Montevarchi con la Fondazione Giovanni Paolo II, testimonianze di progetti internazionali, teatro e solidarietà; Intrecci di Inclusione a Catanzaro, domande entro fine marzo per il laboratorio di crochet; Intrecci di sorellanza, luce e colori; Un Firmamento di Patchwork. Intrecci di donne con la Fondazione Giovanni Paolo II, testimonianze di progetti internazionali, teatro e solidarietàL’iniziativa, realizzata col contributo e la collaborazione di Unicoop Firenze - sezione Soci Coop di Montevarchi, prenderà il via alle ore 18.30 del 6 marzo con Rebel girl ... lanazione.it Castelnovo ne’ Monti: Intrecci di impresa celebrazione dell’imprenditoria femminileÈ una modalità innovativa di celebrare la prossima Festa della Donna, mettendo in luce un aspetto spesso sottovalutato: il contributo dell’imprenditoria ... redacon.it "Intrecci di storie" quel filo che ci unisce". Pomeriggio ricco di emozione e di grande riflessione sulla Giornata Mondiale dedicata alle malattie rare, "Un giorno raro per i malati rari". Mamma Michela e la giovanissima Noemi hanno donato braccialetti e penne a facebook Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato #roma-juventus x.com