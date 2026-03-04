Intercettato messaggio in farsi per agenti iraniani Scatta l' allarme a Milano

Un messaggio in farsi intercettato da agenti iraniani sta circolando sui social media e ha suscitato l’allarme a Milano. Il testo, che sembra rivolto a soggetti in Italia, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno analizzando il contenuto e monitorando eventuali sviluppi, mentre la notizia si diffonde tra cittadini e media locali.

L'episodio, che fino a qualche giorno fa sarebbe passato quasi inosservato, ha avuto rilevanza a causa del conflitto in atto L'autore della scoperta spiega di essere riuscito a captare una comunicazione criptata formata da numeri e da parole in farsi, lingua di origini indoeuropee parlata principalmente in Iran. Da qui si comprende il perché di tanta preoccupazione, viste le forti tensioni internazionali che il conflitto in Medio Oriente sta inevitabilmente causando ovunque in tutto il mondo. La trasmissione, intercettata sulla frequenza di 7910 kHz, è stata rilevata a Milano alle ore 18.00 UTC del 3 marzo 2026.