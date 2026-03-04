Inter su Alisson del Liverpool | ecco quanto costa

L’Inter sta considerando l’acquisto di un nuovo portiere per la prossima stagione e tra i nomi seguiti c’è anche quello di Alisson Becker, attualmente al Liverpool. La società nerazzurra sta valutando le opzioni a disposizione, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La trattativa potenzialmente coinvolge anche aspetti legati al costo del cartellino del giocatore.

L’Inter guarda al futuro della porta e tra i nomi monitorati per la prossima stagione spunta anche quello di Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool, uno dei profili più esperti e affidabili del calcio europeo, potrebbe diventare un’opportunità di mercato nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la situazione ad Anfield potrebbe aprire scenari interessanti. Il Liverpool ha infatti già individuato il portiere del futuro acquistando Giorgi Mamardashvili, destinato a raccogliere l’eredità dell’estremo difensore brasiliano. Questo potrebbe portare il club inglese a valutare offerte per Alisson, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

