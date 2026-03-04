inter como a reti bianche vincono le difese

Nel primo incontro tra Como e Inter valido per le semifinali, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un pareggio a reti bianche. La partita si è caratterizzata da un approccio molto difensivo, con venti giocatori posizionati a centrocampo in uno spazio di circa trenta metri, e nessuna delle squadre ha sfondato la linea avversaria. La sfida si deciderà nel ritorno a San Siro.

Como – Finisce 0 a 0, la prima semifinale fra Como e Inter, rimandando tutto al ritorno a San Siro. Una partita senza fiammate, giocata molto sulla difensiva, con venti giocatori a centrocampo, in uno spazio di trenta metri. Sia Chiuvo che Fabregas decidono di non farsi male, in vista dei prossimi impegni di campionato. Il Como senza Kempf infortunato, parte con Diego Carlos come centrale di fianco a Ramon e Smolcic, in una inedita difesa a tre, e sceglie di giocare con il finto nove, con Caqueret al posto di Douvikas. E Paz che agisce da centravanti. Anche Chivu, lancia una formazione alternativa, con Martinez portiere di coppa e fa partire Darmian, Frattesi, Carlos Augusto e Diouf, facendo riposare gli altri per il derby con il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

