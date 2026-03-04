Inter-Como a reti bianche vincono le difese e la noia Turn over per Chivu rimpianti per Fabregas

La prima semifinale tra Como e Inter si è conclusa con un pareggio a reti bianche, lasciando tutto aperto per il ritorno a San Siro. La partita, caratterizzata da un gioco molto difensivo e priva di azioni decisive, ha visto entrambe le squadre concentrarsi sul contenimento, con venti giocatori impegnati a centrocampo in uno spazio limitato di trenta metri. Chivu ha effettuato un turn over, mentre Fabregas è stato rimpianto per alcune occasioni mancate.

Como – Finisce 0 a 0, la prima semifinale fra Como e Inter, rimandando tutto al ritorno a San Siro. Una partita senza fiammate, giocata molto sulla difensiva, con venti giocatori a centrocampo, in uno spazio di trenta metri. Sia Chiuvo che Fabregas decidono di non farsi male, in vista dei prossimi impegni di campionato. Il Como senza Kempf infortunato, parte con Diego Carlos come centrale di fianco a Ramon e Smolcic, in una inedita difesa a tre, e sceglie di giocare con il finto nove, con Caqueret al posto di Douvikas. E Paz che agisce da centravanti. Anche Chivu, lancia una formazione alternativa, con Martinez portiere di coppa e fa partire Darmian, Frattesi, Carlos Augusto e Diouf, facendo riposare gli altri per il derby con il Milan.