Inter arrendevole a Como questo dato lo conferma | non accadeva dal 2018

L'Inter ha concluso senza reti l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como, in una partita giocata a Como. È la prima volta dal 2018 che l’Inter non segna in una sfida ufficiale. L’incontro si è concluso con il punteggio di 0-0 e il ritorno si terrà a fine aprile a San Siro, dove si deciderà quale squadra avanzerà in finale.

Inter. Finisce senza reti l’andata della semifinale di Coppa Italia tra il Como e l’Inter. Uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma a fine aprile a San Siro, dove si deciderà quale delle due squadre staccherà il pass per la finale. Al Sinigaglia è andata in scena una gara bloccata, giocata su ritmi controllati e con grande attenzione difensiva da entrambe le parti. Il Como ha confermato solidità e organizzazione, riuscendo a limitare la qualità offensiva nerazzurra e a concedere pochissimi spazi tra le linee. L’Inter, dal canto suo, ha provato a gestire il possesso senza però trovare guizzi decisivi negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Monaco Juve, il dato è allarmante: non accadeva dal 2020! Cosa “non” è successo nel match di Champions Leaguedi Redazione JuventusNews24Monaco Juve, il dato allarmante dopo la notte europea: eguagliato il record negativo del 2020 contro il Barcellona e...

Pronostico Atalanta-Inter: un tabù che resiste dal 2018Atalanta-Inter è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili...

Tutto quello che riguarda Inter arrendevole

Argomenti discussi: Paola Egonu non sbaglia come la sua Inter e supera i playoff di Champions: le foto.

Inter-Como a reti bianche, vincono le difese e la noia. Turn over per Chivu, rimpianti per FabregasComo – Finisce 0 a 0, la prima semifinale fra Como e Inter, rimandando tutto al ritorno a San Siro. Una partita senza fiammate, giocata molto sulla difensiva, con venti giocatori a centrocampo, in uno ... ilgiorno.it

Como-Inter, cronaca e tabellino: Darmian colpisce il palo, Valle si divora un golLeggi su Sky Sport l'articolo Como-Inter, cronaca e tabellino: Darmian colpisce il palo, Valle si divora un gol ... sport.sky.it