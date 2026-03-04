Insulti razzisti e tentata aggressione di un giovane disabile a processo un 68enne

A Lecce, un uomo di 68 anni si trova a processo per aver insultato ripetutamente un minorenne di origine marocchina con disabilità, in almeno nove occasioni. Secondo le accuse, il 68enne avrebbe rivolto offese di natura razzista e religiosa e, in un episodio, avrebbe anche tentato di aggredire fisicamente il ragazzo. L'indagine ha ricostruito le diverse circostanze in cui si sarebbero verificati questi comportamenti.

Disposto il rinvio a giudizio dell’uomo accusato di vessazioni avvenute nel 2023 nei riguardi di un ragazzo all’epoca dei fatti 15enne. Prima udienza, il prossimo 8 gennaio LECCE - Mosso da odio razziale e religioso, avrebbe tormentato un minorenne di origine marocchina affetto da disabilità, in almeno nove circostanze, rivolgendogli offese e, in un’occasione, in particolare, inveendo contro di lui anche fisicamente: di questo dovrà rispondere dal banco degli imputati un pensionato 68enne del Leccese. Oggi, al termine dell’udienza preliminare, il giudice del tribunale di Lecce Marcello Rizzo, su sollecitazione della Procura, ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

