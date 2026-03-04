Inseguimento da brividi da Matelica e schianto i ladri speronano i carabinieri | feriti due militari e un' automobilista

Due carabinieri e un’automobilista sono rimasti feriti durante un inseguimento a Matelica, conclusosi con uno schianto e l’arresto di un ladro. L’incidente si è verificato mentre i militari cercavano di fermare un’auto coinvolta in attività sospette. Dopo l’incidente, i responsabili sono fuggiti a piedi, mentre le forze dell’ordine cercano ancora gli altri tre membri della banda.

MATELICA Da Matelica a Spoleto. Un inseguimento da film, terminato con un incidente e un malvivente finito in manette: ora è caccia agli altri tre componenti della banda di ladri, scappati a piedi tra le campagne. Lo schianto è avvenuto nel tratto spoletino della strada statale 3 Flaminia, nei pressi del bivio per Eggi-Tre Valli. Nell’impatto sono rimasti feriti due militari dell’Arma e una donna al volante di una terza auto, rimasta suo malgrado coinvolta nello scontro. La ricostruzione Tutto è avvenuto lunedì sera. La carambola ha coinvolto la Renault Clio con a bordo quattro malviventi, una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Camerino e un’auto di passaggio, un’Audi, condotta dalla donna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Rocambolesco inseguimento da Matelica a Spoleto e poi lo schianto dopo un furto in casa: preso un ladro, altri tre in fuga. Carabinieri feriti
MATELICA - Notte di tensione tra Marche e Umbria, dove un inseguimento iniziato in provincia di Macerata si è concluso con un incidente stradale...

