Inseguimento ad alta velocità nelle vie della città | residenti in allarme un carabiniere ferito Parma è un far west

Un inseguimento a tutta velocità nelle strade di Parma ha provocato paura tra i residenti, che hanno segnalato un clima di tensione. Durante la scena, un carabiniere è rimasto ferito e si sono verificati momenti di caos nel quartiere. Le autorità hanno confermato l’accaduto, mentre alcuni abitanti hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza nella zona.

Inseguimento ad alta velocità nelle vie del quartiere: residenti in allarme, un carabiniere ferito. “Non possiamo accettare che Parma diventi un far west”. Così in una nota il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Parma, che chiede interventi immediati e misure concrete per garantire ai cittadini un territorio sicuro, vivibile e rispettato. “Nella serata di ieri si è verificato un grave episodio di insicurezza urbana che ha messo in pericolo residenti e forze dell’ordine. Un uomo alla guida di una Fiat Panda grigia ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, lanciandosi in una fuga ad alta velocità tra le vie della zona. L’auto è transitata più volte davanti alle abitazioni, creando momenti di forte paura tra i cittadini che hanno assistito impotenti alla scena. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

