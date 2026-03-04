Inntea a Key 2026 | presidio di filiera e nuovo polo produttivo per crescere

Inntea partecipa a Key 2026 con un presidio di filiera e un nuovo polo produttivo destinato alla crescita. L’evento, The Energy Transition Expo, si svolge ad Albino e apre i battenti il 4 marzo. Inntea presenterà le proprie innovazioni e progetti legati alla transizione energetica, portando avanti una presenza significativa nel settore.

Albino. The Energy Transition Expo apre i battenti il 4 marzo e Innteaci arriva con qualcosa di insolito per una fiera di settore: nello stand al Padiglione C7 (stand 401) non ci sarà un modello dimostrativo, ma una cabina completamente allestita, già collaudata nello stabilimento di Albino e integrata con la piattaforma proprietaria di monitoraggio Keton. La scelta rispecchia l’approccio che la società fondata nel 2009 da Amedeo Scandella e Simona Pezzoli ha sviluppato in questi anni: cabine di trasformazione, sistemi di accumulo BESS e infrastrutture elettriche vengono progettati, assemblati e collaudati interamente nello stabilimento, prima della consegna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo RaiCon la posa simbolica della prima pietra, è partito nell’area dell’ex-Fiera Milano il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di produzione...

Leggi anche: Nuovo polo produttivo. Il Tar “boccia“ i cittadini e promuove il Comune

Tutti gli aggiornamenti su Inntea a Key 2026 presidio di filiera e....

Temi più discussi: INNTEA a KEY 2026: cabine smart e custom made, presidio di filiera e un nuovo polo produttivo per crescere; Inntea a KEY 2026: la rivoluzione delle cabine smart parte dal nuovo polo produttivo; Mamme in Valseriana fra natura e piscina: al via il nuovo corso per donne in gravidanza.

Cabine elettriche: Inntea presenta il suo modello in fieraLA NUOVA SEDE. La società bergamasca Inntea - con sede ad Albino e una filiale a New York - partecipa alla fiera «Key 2026. The energy transition expo», in programma a Rimini dal 4 marzo fino a ... ecodibergamo.it

KEY 2026: biglietti, orari e info utili per visitare la fiera a RiminiKEY 2026 si svolge dal 4 al 6 marzo al Rimini Expo Centre. Se si sta pianificando la visita, conviene muoversi con un minimo di anticipo: tra eventi in agenda, accessi e spostamenti, la differenza tra ... msn.com

La società bergamasca Inntea - con sede ad Albino e una filiale a New York - partecipa alla fiera Key 2026 x.com

La società bergamasca Inntea - con sede ad Albino e una filiale a New York - partecipa alla fiera Key 2026 facebook