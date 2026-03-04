ingenerations – group show

In generazioni è una mostra collettiva che presenta diverse pratiche artistiche, con un'attenzione particolare al processo di creazione delle opere. L'esposizione include lavori di più artisti, ognuno con approcci diversi e tecniche diverse. La mostra si concentra sul momento della nascita delle opere, evidenziando come si sviluppano e si articolano nel tempo. La mostra si svolge in uno spazio dedicato all'arte contemporanea.

Da una riflessione di PINO PIPOLI durante una lezione in Accademia di Brera, a Milano.INGENERATIONS è un progetto espositivo collettivo che indaga il momento di nascita dell’opera,intesa non come risultato concluso ma come processo aperto, sospeso e in continua trasformazione.Il termine rimanda all’atto di generare senza un’origine o un esito definiti: un’“ingenerazione” comedeviazione, nascita laterale e non lineare, che rifiuta l’idea di genealogia stabile.Il passaggio chiave è stato trasformare una riflessione teorica sul divenire dell’immagine in undispositivo curatoriale, lasciando che le differenze tra le pratiche degli studenti diventassero il veromotore concettuale della mostra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

