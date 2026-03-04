In casa Juventus cresce l’attesa per il prossimo match di campionato contro il Pisa, previsto per sabato sera. In questa occasione, si parla di un infortunio che ha coinvolto Dusan Vlahovic, senza ancora una data ufficiale di rientro. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni e le eventuali soluzioni per la sua partecipazione alla partita.

Grandissima novità in casa Juve in vista del match di sabato sera contro il Pisa: ecco le ultime su Dusan Vlahovic. Ci siamo. Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi al ritorno in campo, a oltre tre mesi dall’intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’attaccante serbo vuole trascinare la Juventus in questo finale di stagione e regalare ai suoi tifosi un’importantissima qualificazione alla prossima Champions League. Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it E adesso, dalla Continassa, arrivano importantissime novità per quel che concerne le condizioni fisiche del bomber di Belgrado. Vlahovic – secondo quanto riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’ – si è infatti allenato per la prima volta con il resto del gruppo, anche se in modo parziale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Vlahovic, che sorpresa alla Continassa: quando rientra

Vlahovic è tornato alla Continassa! Quando è stimato il suo rientro in campo.

Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero

Juventus, infortunio Vlahovic, lesione di alto grado alla coscia sinistra: i tempi di recupero

FLASH | Juventus, quando torna Vlahovic dall'infortunio: c'è la svolta! Infortunio Vlahovic - Buone notizie in casa Juventus sul rientro di Vlahovic: è arrivata la svolta, ecco cosa filtra per la sfida col Pisa!

Juventus, quando torna Vlahovic dall'infortunio: c'è la data

Era il 29 novembre. Oggi oltre tre mesi dopo da quel lungo infortunio, Dusan #Vlahovic si è allenato parzialmente in gruppo Il rientro del numero 9 sarà fondamentale per le ambizioni quarto posto della #Juventus, in attesa di sciogliere il nodo rinnovo

Dusan #Vlahovic è pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio L'agente del giocatore Darko #Ristic ha lanciato un chiaro indizio su Instagram Il procuratore ha postato una foto del serbo in versione animalesca, quasi a voler confermare il suo im