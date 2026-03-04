Il difensore dell'Udinese ha subito un infortunio durante la partita contro la Fiorentina. Gli esami hanno fornito dettagli sulle condizioni del giocatore e sui tempi di recupero stimati. Al momento, si conoscono le diagnosi ufficiali e le indicazioni mediche sul percorso di riabilitazione. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sui prossimi passi da seguire per il recupero.

La recente sfida contro la Fiorentina ha evidenziato una complicazione per la linea difensiva dell'Udinese. Nicolò Bertola, difensore centrale, è stato oggetto di approfondite valutazioni mediche volte a chiarire la natura dell’infortunio e a definire un percorso riabilitativo adeguato. Le indicazioni emerse dalla gestione sanitaria indicano una strada prudente e mirata al recupero completo. Durante l’incontro contro la Fiorentina, Bertola ha riportato una distorsione alla caviglia destra. La comunicazione ufficiale del club ha confermato la diagnosi: distorsione alla caviglia destra, un trauma articolare che richiede cautela e un percorso riabilitativo graduale per evitare ricadute potenzialmente dannose per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio Bertola: esiti degli esami, condizioni e tempi di recupero per il difensore dell'Udinese

Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuoriCalhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...

Infortunio Bremer: l’esito degli esami del difensore, ufficiali le sue condizioni. I tempi di recuperodi Marco BaridonInfortunio Bremer: le condizioni del difensore non sono gravi come ipotizzato ieri.

Una raccolta di contenuti su Infortunio Bertola.

Temi più discussi: Perché Solet non gioca titolare Udinese-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; Napoli, Lobotka salta il Torino; Infortunio per Atta, non gioca Udinese-Fiorentina: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; SERIE A - Udinese-Fiorentina, scontro tra Kean e Bertola: infortunio per entrambi.

Udinese, infortunio per Bertola: l'esito degli esamiProblemi in difesa per l’Udinese in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Il tecnico Kosta Runjaic dovrà infatti rinunciare a Nicolò Bertola, uscito acciaccato dalla sfida con la ... fantacalcio.it

Infortunati Udinese, esito degli esami di Bertola e cosa filtra su AttaInfortunati Udinese - Novità sul fronte infortunati in casa Udinese verso la 28^ giornata: l'esito degli esami di Bertola e come sta Atta ... fantamaster.it

#Udinese, infortunio per #Bertola: distorsione alla caviglia destra x.com

#Udinese, infortunio alla caviglia per #Bertola: la situazione il giorno dopo facebook