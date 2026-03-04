La Polizia di Stato ha lanciato Infopol, un’app dedicata alla comunicazione e agli aggiornamenti ufficiali, ora disponibile per tutto il personale. L’app consente di condividere in modo rapido e diretto le informazioni istituzionali tra gli agenti e i dipendenti, migliorando la circolazione delle notizie interne. Si tratta di uno strumento che mira a facilitare la comunicazione interna all’interno delle forze dell’ordine.

(LaPresse) Arriva Infopol, l’App ufficiale della Polizia di Stato per la gestione e la condivisione rapida delle informazioni istituzionali. L’app funge da canale unico, sempre aggiornato, dove il personale può consultare circolari, direttive e comunicazioni ufficiali, concorsi, aggiornamenti normativi, opportunità di formazione e mobilità interna. Include inoltre informazioni su salute, medicina preventiva, benessere psicologico, sicurezza sul lavoro e prodotti a marchio Polizia. Progettata interamente “in house” dal Settore Informatico dell’Ufficio IV – Comunicazione Istituzionale, Infopol è stata testata in diverse occasioni, compresa la gestione di grandi eventi e le recenti Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infopol, l’App della Polizia per comunicazioni e aggiornamenti ufficiali estesa a tutto il personale

Leggi anche: Tram deragliato, la polizia locale nella sede Atm sequestra comunicazioni e documentazione della centrale operativa

Carta del docente: estesa ai precari, fondi aumentati a 670 milioni. Aggiornamenti entro febbraio.La Carta del docente, strumento di aggiornamento professionale per gli insegnanti, si prepara a una svolta significativa che ne amplia la platea dei...

Aggiornamenti e notizie su App della Polizia.

Temi più discussi: L'APP INFOPOL DAL 4 MARZO SARÀ ESTESA E RESA DISPONIBILE PER L’INTERO PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO; Estensione dell’utilizzo dell’applicazione InfoPol; InfoPol: app estesa a tutto il personale Polizia di Stato dal 4 marzo 2026; Estensione dell'utilizzo dell'applicazione InfoPol a tutto il personale della Polizia di Stato a decorrere dal 4 marzo 2026.

Infopol, l’App della Polizia per comunicazioni e aggiornamenti ufficiali estesa a tutto il personale(LaPresse) Arriva Infopol, l’App ufficiale della Polizia di Stato per la gestione e la condivisione rapida delle informazioni istituzionali. stream24.ilsole24ore.com

Molestie sul treno: così YouPol, l’App della polizia, evita il peggioYouPol è l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato, sviluppata nel 2017 per offrire un canale di comunicazione diretto e discreto con le sale operative. È nata inizialmente per contrastare ... iodonna.it

Due pusher a Cagliari sono finiti in manette grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini sull’App YouPol della Polizia di Stato, che consente di denunciare, anche in forma anonima, episodi di spaccio e situazioni sospette. Le informazioni raccolte hanno permes x.com

Due pusher a Cagliari sono finiti in manette grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini sull’App YouPol della Polizia di Stato, che consente di denunciare, anche in forma anonima, episodi di spaccio e situazioni sospette. Le informazioni raccolte hanno permes facebook