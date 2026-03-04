Indonesia maxi-intesa subacquea con l’Italia Tutti i dettagli

L'industria della difesa italiana ha firmato un accordo di grande portata con l'Indonesia nel settore subacqueo. La collaborazione riguarda l'implementazione di tecnologie e sistemi per le forze navali indonesiane, con un focus particolare sulla fornitura di attrezzature e supporto tecnico. L'intesa segna un passo importante tra le due nazioni nel campo della cooperazione militare e della difesa.

L'industria della difesa italiana mette a segno un altro colpo nell'Indo-Pacifico. La società Drass, specializzata in sistemi subacquei, si appresta ad avviare la costruzione di sei sottomarini compatti di nuova generazione – denominati Dgk – destinati alla Marina Militare dell'Indonesia, per un valore complessivo stimato attorno a 1,4 miliardi di dollari. La notizia è ricavabile da un dossier allegato alla richiesta parlamentare del ministero della Difesa per la cessione della portaerei Garibaldi a Giacarta. Un accordo che nasce da una relazione consolidata. Il programma non nasce dal nulla ma si inserisce nel rapporto costruito nel tempo tra Italia e Indonesia, alimentato anche dalla vicenda del Garibaldi – lo storico incrociatore portaeromobili della Marina militare italiana.