Individuato e arrestato in via Prati uno degli indagati dell' operazione Rondò spaccio stupefacenti

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno arrestato in via Prati uno degli indagati coinvolti nell’operazione Rondò, un’indagine legata allo spaccio di stupefacenti. L’uomo, che era sottoposto all’obbligo di dimora a Montesilvano, è stato preso in custodia durante un intervento mirato. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio.

I carabinieri, nell'ambito dell'operazione Rondò, hanno arrestato uno degli indagati sottoposti all’obbligo di dimora a Montesilvano.Si tratta di un uomo di 57 anni sorpreso dai carabinieri in via Prati di Pescara. L’uomo residente a Montesilvano aveva l’obbligo di rimanere nel comune di Montesilvano con una serie di prescrizioni ma, come afferma lo stesso Gip nella sua misura di aggravamento, ha dimostrato di non meritare alcuna “benevolenza cautelare”. L’inosservanza dell’obbligo di dimora precedentemente concesso, ha fatto immediatamente aprire le porte del carcere di San Donato a carico del 57enne montesilvanese. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Operazione antidroga nel Reatino: arrestato un soggetto, due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Leggi anche: Latitante arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti

Aggiornamenti e notizie su Individuato e arrestato in via Prati....

Temi più discussi: Salemi: individuato e arrestato il presunto autore di un rapina; Arrestati in hotel due fratelli accusati di tratta d'esseri umani e sfruttamento della prostituzione: saranno consegnati alla Romania; Firenze, un 17enne si addormenta sul tram: trascinato fuori e violentato; Evade dalla comunità e si nasconde tra le frasche in attesa dell'arrivo dell'autobus, individuato dai bagagli incustoditi.

Omicidio Durante, il terzo arrestato individuato grazie a TikTok e alla videosorveglianzaOggi è stato arrestato il 31enne Vincenzo Brandi con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Emanuele Durante. Per quel raid sono stati già ... internapoli.it

Arrestato in Calabria il latitante Francesco Costa per traffico di droga, era irreperibile da tre mesiÈ stato arrestato a Siderno (Reggio Calabria) Francesco Costa, latitante da tre mesi. L’uomo è al centro dell’inchiesta Skyfall della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano per traffico di ... fanpage.it

Il furbetto incivile individuato alla Marina dal nucleo igiene del suolo della polizia locale: inasprite le punizioni facebook

Scoperta straordinaria nel Mar Ionio Individuato al largo di Gallipoli un relitto romano con carico di anfore per il garum. Il ritrovamento, avvenuto a giugno 2025, è stato tenuto segreto fino a oggi per tutelare il sito. #Archeologia #RelittoRomano #Garum #MarIo x.com