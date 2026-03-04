India milioni di persone partecipano al colorato festival di Holi

In India, milioni di persone hanno preso parte al festival di Holi, caratterizzato dall’uso di colori vivaci e da celebrazioni che segnano la conclusione dell’inverno. Durante l’evento, i partecipanti si sono riuniti in piazze e strade per lanciare polveri colorate, creando un’atmosfera allegra e festosa. La manifestazione attira ogni anno un vasto pubblico sia locale che internazionale.

(LaPresse) Milioni di persone in India hanno partecipato al coloratissimo festival di Holi, celebrando la fine dell’inverno e la vittoria del bene sul male. Ad Ahmedabad, la città più grande dello stato del Gujarat, migliaia di partecipanti si sono radunati al Tempio Swaminarayan, ballando e giocando con acqua e polveri colorate sulle note della musica tradizionale gujarati. Holi è una festa nazionale in India e viene celebrata in tutta l’Asia meridionale e nelle comunità della diaspora. La celebrazione onora l’amore divino tra Krishna e Radha, simbolo di rinascita e rinnovamento, e rappresenta un momento per abbracciare l’energia positiva lasciando andare quella negativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, milioni di persone partecipano al colorato festival di Holi Chi sono i 10 cantanti che partecipano al Festival per la prima voltaDa Tommaso Paradiso a Tredici Pietro, passando per Eddie Brock e Samurai Jay: cosa sapere sui big in gara al loro esordio sul palco dell’Ariston... Leggi anche: Sanremo, Mattarella: festival importante per milioni di persone Altri aggiornamenti su India milioni di persone partecipano al.... Temi più discussi: Trecento milioni di persone in piazza in uno storico sciopero nazionale in India; Allarme qualità dell'aria in India; Proterial investirà 77 milioni di dollari in India per produrre metallo per trasformatori; L’India e l’illusione della sovranità digitale: l’asimmetria tecnologica che interroga l’Europa. India, milioni di persone partecipano al colorato festival di Holi(LaPresse) Milioni di persone in India hanno partecipato al coloratissimo festival di Holi, celebrando la fine dell’inverno e la vittoria del ... stream24.ilsole24ore.com Proterial investirà 77 milioni di dollari in India per produrre metallo per trasformatoriCresce la domanda di trasformatori in India anche grazie alle rinnovabili, diventato il terzo consumatore di elettricità al mondo. rinnovabili.it In #India si celebra l'arrivo della #primavera con l' #holifestivalofcolours . La festa hindu, tra danze e lancio di polveri colorate - #Holi2026 x.com Cina e India, allarme obesità infantile: milioni di bambini a rischio malattie croniche facebook