Incontri e trekking alla scoperta di San Martino al Cimino | tutti gli eventi

A San Martino al Cimino si svolgono una serie di incontri e trekking dedicati alla scoperta del borgo. Dopo l’evento di apertura di gennaio, che ha visto la presentazione del libro di Angelo Onofri, proseguono le iniziative della rassegna “Suggestioni dal borgo”. Gli eventi coinvolgono residenti e visitatori interessati a conoscere meglio il territorio attraverso varie attività.

Dopo l'evento di apertura di gennaio dedicata alla presentazione del libro di Angelo Onofri, a San Martino al Cimino prosegue la rassegna "Suggestioni dal borgo. Storia, memoria e identità di San Martino al Cimino". L'iniziativa è promossa dal centro polivalente "Donna Olimpia" Aps in stretta collaborazione con Human connection Aps e gode del contributo del Comune di Viterbo nell'ambito delle attività culturali del primo quadrimestre 2026. In parallelo agli incontri è organizzato il concorso di fotografia amatoriale dal titolo "Click d'autore: metti a fuoco i tesori nascosti del borgo". L'obiettivo è quello di narrare l'anima del luogo attraverso tre macroperiodi: le origini cistercensi, lo spendore seicentesco di Donna Olimpia Maidalchini e le trasformazioni del Novecento.

