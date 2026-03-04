Incidente shock sulla MeBo | sasso lanciato da un cavalcavia centra un’auto

Lunedì pomeriggio lungo la superstrada Mebo, all’altezza di Terzano, un’auto con due persone a bordo è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia. Il veicolo stava percorrendo la strada quando il sasso ha centrato il parabrezza, provocando danni e creando scompiglio tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti e chiarire la dinamica dell’incidente.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 marzo, nei pressi di Terlano. Sui suoi canali social l'autista ha dichiarato di voler sporgere denuncia Ancora non si conoscono tutti i dettagli delle dinamiche della vicenda, né l'identità dell'autore del gesto. Certo è che il sasso ha colpito il vetro del mezzo, fortunatamente senza riuscire a romperlo. Il passeggero, pur non riportando nessuna ferita, si è trovato pieno di schegge sul corpo. Il fatto è stato segnalato dalle due persone coinvolte che hanno pubblicato un video del mezzo danneggiato sui social. L'autista ha annunciato di voler sporgere denuncia alle forze dell'ordine.

