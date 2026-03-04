Incidente di notte a Torino | uomo a terra accanto al monopattino ricoverato in coma farmacologico

Nella notte tra l’1 e il 2 marzo, in via Lugaro a Torino, un uomo di 31 anni è stato trovato a terra accanto a un monopattino. Sono le 23,49 quando i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Mauriziano, dove si trova in coma farmacologico. La scena è stata prontamente soccorsa e messa sotto controllo.

Trovato in via Lugaro e trasportato in codice giallo all’ospedale, dove le sue condizioni sarebbero apparse più gravi di quanto inizialmente riscontrato In via Lugaro a Torino, un uomo di 31 anni è stato trovato ferito accanto a un monopattino. Erano le 23,49 dell’1 marzo e i soccorritori del 118 di Azienda Zero lo hanno trasportato all’ospedale Mauriziano. Da qui, con un’emorragia intracranica, è stato trasferito all’ospedale Cto, dove adesso è ricoverato in coma farmacologico. Non è chiaro cosa gli sia successo, come anticipa oggi, 4 marzo, il quotidiano La Stampa. L’uomo, di origini filippine, ha 31 anni e lavora in un ristorante in città. È papà di un bambino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Giovane ricoverato in prognosi riservata dopo incidente con monopattino a Villa Dante**Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino nella zona di Villa Dante.

Bimba di sette anni in arresto cardiaco a scuola: è in coma farmacologicoC'è preoccupazione all'ospedale di Padova dopo che è stata trasferita d'urgenza una bambina di sette anni che, nella giornata di mercoledì 10...

