Incidente auto moto | 32enne in ospedale

Questa mattina, alle 7.10, via Alfonso Casati ad Arcore è stata teatro di un incidente tra un'auto e una moto. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Intorno alle 7.10 di questa mattina, mercoledì 4 marzo, via Alfonso casati ad Arcore è stata lo scenario di un incidente stradale avvenuto tra una moto e un'auto. A rimanere coinvolto un uomo di 32 anni. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza in codice rosso.Fortunatamente le condizioni dell'uomo sono apparse meno critiche di quello che inizialmente si pensava. Il 32enne è stato portato in codice verde in ospedale.