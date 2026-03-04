Incentivi solo a prodotti in buona parte europei la proposta di Bruxelles

La Commissione Europea ha adottato una proposta legislativa chiamata Industrial Accelerator Act, che mira a sostenere la domanda di tecnologie e prodotti a basse emissioni di carbonio prodotti in Europa. La misura si focalizza principalmente sugli incentivi rivolti a prodotti europei, con l’obiettivo di stimolare la produzione locale. La proposta è stata presentata in un contesto di attenzione verso l’industria e la sostenibilità ambientale.

Dopo una serie di rinvii, la Commissione Europea ha presentato una proposta volta a imprimere una svolta strategica all'industria comunitaria, promuovendo il consolidamento del modello "Made in Europe". L'Industrial Accelerator Act (legge per l'accelerazione industriale, abbreviata in Iaa) nasce per stimolare l'industria manifatturiera nei confini dell'Unione e fissa i criteri relativi alla produzione "Made in UE" e alle basse emissioni di carbonio per l'accesso ad appalti pubblici e altre forme di sovvenzioni pubbliche.