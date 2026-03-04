Incendio in Ossola | a fuoco ex strutture in legno di Enel

Oggi a Crevoladossola un incendio si è sviluppato poco dopo le 12, interessando alcune strutture in legno di proprietà di Enel che sono attualmente dismesse. Le fiamme hanno coinvolto le ex strutture in legno situate nell’Ossola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il rogo è scoppiato intoro a mezzogiorno a Crevoladossola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri Il rogo è divampato poco dopo le 12: le fiamme hanno interessato alcune strutture in legno di proprietà di Enel attualmente in disuso. La rapidità delle fiamme, alimentata dalla natura combustibile dei materiali, ha richiesto l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con il supporto di un'autobotte e una seconda autobotte proveniente dalla sede di Verbania. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Crevoladossola e il personale di Enel.

