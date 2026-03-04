Inaugurato lo svincolo di Maddaloni | Previste 30mila auto al giorno e risparmio di 1 milione di euro per le imprese | FOTO E VIDEO

Questo pomeriggio è stato inaugurato lo svincolo di Maddaloni sulla A30 Caserta-Salerno, al km 4+100. L’opera, realizzata da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e del Comune di Maddaloni, sarà aperta al traffico questa sera. Si prevede che circa 30.000 auto al giorno utilizzeranno questa nuova uscita, che dovrebbe portare a un risparmio di un milione di euro per le imprese locali.

Il ministro Salvini: "In Campania abbiamo cantieri aperti per più di 26 miliardi di euro. Penso sia un record. Sono le infrastrutture che portano ricchezza. Sono certo che questo casello porterà ulteriore sviluppo" È stato inaugurato questo pomeriggio e sarà aperto al traffico questa sera il nuovo svincolo di Maddaloni, al km 4+100, della A30 Caserta-Salerno realizzato da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Un’opera infrastrutturale strategica che si inserisce nel quadro di potenziamento della zona e permetterà di collegare direttamente una delle principali piattaforme logistiche in Europa con l’autostrada A30, andando così a migliorare la viabilità esterna e in particolare la fruibilità della statale 265, liberandola dal transito di mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

