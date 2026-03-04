in uscita la registrazione integrale di un live dei pearl jam e di neil young risalente al 1995

È stata annunciata la pubblicazione della registrazione integrale di un live del 1995 dei Pearl Jam e di Neil Young. La registrazione, molto richiesta dai fan, sarà resa disponibile prossimamente. La performance risale a oltre vent’anni fa e rappresenta un momento importante per gli appassionati delle due formazioni musicali. La data di uscita e i dettagli sulla distribuzione saranno comunicati nelle prossime settimane.

I fan di Neil Young e dei Pearl Jam erano da oltre trent’anni in attesa di questa notizia: verrà presto pubblicata la registrazione integrale dello show di Dublino del 26 agosto 1995, parte del tour che fece seguito all’uscita di Mirror Ball, in cui la band di Seattle fece da spalla alla rockstar canadese. Fino ad ora, erano disponibili solo alcuni spezzoni; questa volta, però, una versione registrata professionalmente in audio e video farà parte del prossimo box degli Archives. Young ha confermato che la registrazione verrà inserita all’interno di Archives Volume 4. Il quarto volume degli Archives è ancora in fase di compilazione e riguarderà il periodo che va dal 1987 al 2004. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

