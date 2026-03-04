in una mossa a sorpresa re carlo iii sarebbe pronto a offrire a harry e meghan la royal lodge di andrea ma i sussex non ne sono entusiasti

Secondo alcune fonti, il re avrebbe deciso di offrire a Harry e Meghan la Royal Lodge di Andrea, una mossa inattesa. Tuttavia, i duchi di Sussex non sembrano entusiasti della proposta. La decisione del sovrano arriva in un momento in cui si parla di tentativi di riavvicinamento, dopo che l'ultimo periodo ha visto tensioni e divergenze pubbliche tra le parti.

R e Carlo vuole perdonare Harry e Meghan. La recente malattia lo ha convinto a mettere da parte tutte le controversie causate dalla coppia negli ultimi sei anni, in cerca di una via di riappacificazione. Un riavvicinamento che gli permetta di trascorrere un po’ di tempo con Archie e Lilibet, i nipotini che non vede mai e che sul passaporto, accanto al cognome Sussex, hanno anche il titolo di HRH, Sua Altezza Reale. Per questo, il monarca avrebbe preso una decisione senza consultare nessuno: è pronto a cedere al secondogenito Harry Royal Lodge, la dimora di Windsor appena liberata – a malincuore – dall’ex principe Andrea. Harry e Meghan, la visita in Giordania per incontrare i bambini di Gaza e i rifugiati siriani X Re Carlo si batte per un ritorno dei Sussex. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il Principe Andrea e Sarah Ferguson pronti a lasciare Royal Lodge (ma in cambio vogliono le ex case di William e Harry)Si dice che Re Carlo volesse da tempo che gli ex Duca e Duchessa lasciassero la Loggia, per la quale non pagavano l'affitto da 20 anni. E in effetti si sperava che si trasferissero a Frogmore Cottage, ... ilmessaggero.it

