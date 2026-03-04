In scena alla Sala Mercato Anna testo vincitore della rassegna De Gustibus 2025

Alla Sala Mercato “Anna” si svolge lo spettacolo vincitore della rassegna De Gustibus 2025. Contestualmente, al Teatro Nazionale di Genova si inaugura la rassegna De Gustibus 2026, dedicata alla drammaturgia Under 35. La manifestazione si concentra su produzioni teatrali realizzate da giovani autori e interpreti. La rassegna prosegue con una serie di spettacoli programmati nei prossimi mesi.

Al Teatro Nazionale di Genova prende il via De Gustibus 2026, la rassegna dedicata alla drammaturgia Under 35. De Gustibus si rinnova in questa edizione proponendo cinque testi inediti selezionati tra i 120 inviati in risposta al bando promosso dal Teatro Nazionale di Genova: una call internazionale di nuova drammaturgia Under 35 lanciata lo scorso autunno. L'obiettivo è offrire alle opere selezionate un approdo pubblico, un confronto in sala e il dialogo con gli spettatori. Come negli anni precedenti, la rassegna vedrà protagonisti sul palco allieve e allievi del terzo anno della Scuola di Recitazione "Mariangela Melato" che porteranno in scena i testi sotto forma di mise en lecture curate da Elisabetta Pozzi.

