Gianmarco Garofoli ha partecipato al Giro di Sardegna, una breve competizione a tappe conclusasi domenica, e ha mostrato una buona forma durante la corsa. Dopo aver corso con impegno, ora si prepara per la prossima sfida al Laigueglia, dove punta a ottenere un piazzamento sul podio. La sua performance nei giorni passati ha coinvolto la voglia di mettersi alla prova e di competere fino all’ultima tappa.

"E' stato bello lottare per la vittoria in ogni tappa". Gianmarco Garofoli è andato vicino al trionfo nel Giro di Sardegna, breve gara a tappe che si è conclusa domenica. Il portacolori della belga Soudal Quick-Step ha chiuso secondo in classifica generale, a 46'' dal compagno di squadra Filippo Zana vincitore finale del Giro. Dominio Soudal sull'Isola, con il professionista di Castelfidardo in grande spolvero. "E' andata bene, lottavo per vincere il Giro, ma il ciclismo è uno sport di squadra e quindi sono contento della vittoria del mio compagno, Zana - confida Garofoli, 23 anni -. Ho chiuso al secondo posto, certo vincere è normale che mi...

"In Sardegna è andata bene, ora al Laigueglia per il podio"

